Apex Legends: trailer sulle abilità di Seer

Dopo il gameplay trailer di Ribalta, e lo story trailer della nuova legenda, Respawn Entartainment e Electronic Arts hanno pubblicato un nuovo filmato di Apex Legends che mostra le abilità di Seer.

Questo artista visionario che combatte per vendicare gli emarginati ha una passiva chiamata Re di cuori, che permette di sentire e visualizzare il battito cardiaco dei nemici nel raggio di 75 metri quando si utilizza il mirino con la proprio arma. L’abilità tattica è invece Centro dell’attenzione, ed evoca dei micro-droni che emettono un’onda a scoppio ritardato che attraversa le pareti fermando e rivelando gli avversari. Infine, per quanto riguarda l’ulti, Opera d’arte, Seer lancia un dispositivo, chiamato heart chamber che evoca una rete di micro-droni nell’area che rileva i nemici che si muovono velocemente o che stanno sparando all’interno di essa.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Seer arriverà in Apex Legends il 3 agosto, con la 10 stagione.

Questa la sua storia, sulla scheda sul sito ufficiale di Apex Legends:

Prima che nascesse, una profezia annunciò che la sua vita avrebbe portato solo dolore e sofferenza. La notte in cui venne alla luce, una meteora attraversò il cielo e colpì la luna del suo pianeta. L’evento fu considerato un cattivo presagio e, quando Obi aprì i suoi grandi occhi celesti per la prima volta, la sua comunità vide in lui un bambino maledetto. Ma ai suoi genitori non importava, perché lo amavano più di ogni altra cosa e vedevano il suo animo sensibile e creativo. Lo appoggiarono persino quando decise di avvicinarsi alla teatralità delle Arene, in cui sarebbe stato finalmente libero di essere se stesso.

All’inizio la gente non sapeva cosa aspettarsi da lui. Ma col passare del tempo, vittoria dopo vittoria, la sua forza interiore crebbe, e con essa la sua maestria. E quando finalmente riuscì a farsi un nome, accadde qualcosa di straordinario: tutti gli emarginati, gli oppressi e gli invisibili tra il pubblico iniziarono a riconoscersi in lui. Ben presto le folle cominciarono ad affluire in massa per vederlo combattere, acclamandolo come il loro campione. Ora questa leggenda delle Arene ha deciso di unirsi agli Apex Games, e la sua fama lo precede. Quel bambino nato sotto un oscuro presagio e un terribile mito ha preso in mano la sua storia, trasformandola in una vera e propria leggenda. Lui è Seer: l’icona dei reietti, degli esclusi e degli eccentrici che non hanno paura di mostrarsi per come sono.