L’attacco dei giganti Requiem: il manga fan-made avrà il suo anime

Il manga de L’attacco dei giganti si è concluso ormai lo scorso aprile sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, e l’opera dark firmata da Hajime Isayama ha avuto una piccola coda qualche mese dopo, con le otto pagine aggiuntive inserite nella versione tankobon uscita in giugno. Mentre l’adattamento anime dell’opera di Isayama deve ancora terminare, con la seconda parte della quarta stagione, prodotta dallo studio d’animazione MAPPA, che farà il suo esordio nll’inverno del 2022, alcuni fan, insoddisfatti del finale della storia di Eren Jeager e del Corpo di Ricerca, hanno deciso di provare a reimmaginare la storia per proprio conto, raccontando di nuovo gli eventi dell’ultimo capitolo ne L’attacco dei giganti Requiem.

Sul sito web ufficiale di questa serie manga fan-made i creatori dell’opera hanno spiegato il motivo alla base della loro scelta:

E dopo il progetto cartaceo, sembra proprio che arriverà anche quello animato. Anime Senpai ha infatti annunciato su Twitter che questo finale alternativo dell’opera di Isayama, nel quale, a quanto sembra, Eren prenderà delle decisioni molto diverse rispetto all’originale, riceverà il suo adattamento anime.

Saremo pronti a scoprire questa nuova visione degli eventi finali contenuta ne L’attacco dei giganti Requiem? Vi ricordiamo che con la sua “Director’s Cut” di giugno Isayama ha inserito alcuni elementi che hanno lasciato pensare alla possibilità di un sequel dell’opera, anche se non ci sono state dichiarazioni in questo senso da parte del mangaka.

