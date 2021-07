New Pokemon Snap: aggiornamento gratuito in arrivo

È in arrivo un nuovo aggiornamento gratuito per New Pokemon Snap, il titolo per Nintendo Switch in cui fotografare i mostriciattoli (qui la nostra recensione). Sarà disponibile dal 4 agosto e porterà tre nuove aree e 20 nuovi Pokemon.

Come descritto nel sito ufficiale, saranno:

SENTIERO NASCOSTO (GIORNO/NOTTE)

Quando esplori quest’area nel Parco naturale di Floreo la NEO-UNO si rimpicciolisce, dandoti l’impressione di vedere Pokémon giganteschi! Qui potresti persino sentire il rumore dei loro respiri o dei loro passi, oppure osservare dei comportamenti inediti in Pokémon che hai già incontrato in passato.

FIUME MILLEFLUTTI (GIORNO/NOTTE)

Il Fiume Milleflutti, un ampio corso d’acqua, scorre in una valle rocciosa di Ameneas e le sue acque offrono sostentamento e nutrimento all’intera isola. Sono diversi i Pokémon che si riuniscono nelle sue prossimità. Condurrai le tue spedizioni scendendo lungo il fiume, quindi presta attenzione alle rapide mentre ti guardi intorno alla ricerca di Pokémon da fotografare e tieni la Ricercamera sempre pronta a scattare.

STEPPA SEQQA (GIORNO/NOTTE)

Condurrai delle ricerche tra le lande desolate di Volcas, dove soffiano i venti aridi del deserto.

Quest’area presenta molte particolarità, tra cui geyser e paludi da cui fuoriescono gas. I Pokémon che ci vivono potrebbero nascondersi sottoterra o tra le pareti rocciose, quindi aguzza bene la vista durante le tue spedizioni.

ALTRI VENTI POKÉMON FANNO LA LORO COMPARSA

In queste nuove aree potrai trovare 20 Pokémon che non potevano essere visti nelle aree finora esplorate. Se non vedi l’ora di scoprire quali Pokémon potresti incontrare, tieni gli occhi bene aperti mentre giochi.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’aggiornamento di New Pokemon Snap pubblicato per l’occasione.