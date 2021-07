Bleach: in arrivo un nuovo capitolo

Sono ben cinque anni ormai che non si sente più parlare del manga di Bleach. Le avventure di Ichigo Kurosaki e del suo gruppo di amici si sono infatti concluse nell’agosto del 2016, lasciando i fan della serie di Tite Kubo nella più completa disperazione, a implorare per anni per un ritorno della storia, senza successo… Almeno finora.

Nella giornata di ieri infatti, Weekly Shonen Jump , la rivista di Shueisha sulla quale l’opera di Kubo è stata serializzata per quindici anni, ha annunciato che un nuovo capitolo di Bleach sta per arrivare, probabilmente ad agosto, oltre cinque anni dopo la fine del manga, scatenando l’entusiasmo incontenibile dei fan di tutto il mondo, che non riescono a gestire la loro emozione.

Non sono stati comunicati molti dettagli di questo nuovo capitolo, ma qualcos, in fondo, è emerso. Questo nuovo capitolo di Bleach sarà infatti pubblicato in onore del ventesimo anniversario del manga, sarà scritto e disegnato dallo stesso Tite Kubo e soprattutto sarà lungo oltre settanta pagine (avete letto bene, settanta).

Questo annuncio arriva dopo che anche l’anime (che era terminato nel 2012) è tornato alla ribalta, con l’annuncio del suo arco narrativo finale, che è stato annunciato nel marzo 2020 e che arriverà entro il decimo anniversario, e soprattutto dopo l’arrivo dell’adattamento animato anche in Italia, grazie a Dynit su Amazon Prime Video.