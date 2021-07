Jujutsu Kaisen 0: ecco il teaser trailer!

All’alba del ritorno del manga dopo una pausa durata più di un mese, arrivano importanti novità su Jujutsu Kaisen 0, il primo film tratto dalla serie di grande successo di Gege Akutami e prodotto dallo studio d’animazione MAPPA. Dopo una prima stagione anime che non ha fatto altro che aumentarne la popolarità, è arrivato anche un importante aggiornamento sul lungometraggio.

Infatti, dopo che il profilo Twitter ufficiale di Jujutsu Kaisen aveva iniziato un breve count-down di sole sei ore, è stato confermato che sarebbero presto arrivate delle notizie sul film. E proprio al termine delle famose sei ore Jujutsu Kaisen 0 ha infine rivelato il suo primo teaser trailer. Una clip che non rivela moltissimo, al di là di un primo sguardo ai protagonisti del prequel, Yuta e Rika, ma che ha sicuramente scatenato l’immaginazione dei fan.

Jujutsu Kaisen 0, ispirato all’opera omonima di Gege Akutami uscita su Weekly Shonen Jump nel 2017, sarà un prequel della serie e ci mostrerà dei fatti antecedenti alle vicende di Yuji Itadori. Nonostante tutto però, alcuni dei personaggi che incontreremo nella pellicola saranno ben noti ai fan della serie, come ad esempio Gojo Satoru, che comparirà anche nel film.

Il protagonista dell’opera sarà Yuta Okkotsu, uno studente del liceo che viene perseguitato dalla sua amica d’infanzia Rika Orimoto, trasformatasi in una Maledizione. La situazione verrà notata da Gojo Satoru, insegnante del Jujutsu High, che convincerà Yuta a iscriversi alla scuola, dove potrà apprendere come esorcizzare e combattere le Maledizioni. Tuttavia nessuno è certo che Yuta possa imparare abbastanza in fretta per affrontare la Maledizione che lo perseguita. L’equilibrio precario su cui si fonda il mondo dei vivi sarà sempre più in pericolo.

Il film arriverà nelle sale giapponesi il prossimo 24 dicembre, ma non è stata ancora data nessuna informazione circa la data dell’uscita internazionale. I fan di Jujutsu Kaisen non possono fare quindi altro che sperare di vedere la pellicola il prima possibile.