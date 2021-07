Demon Slayer: la seconda stagione inizierà con un recap?

Non manca molto ormai all’arrivo della seconda stagione di Demon Slayer, l’anime evento ispirato al manga campione d’incassi di Koyoharu Gotoge, e il fandom dell’opera non potrebbe essere più emozionato. Dopo il successo straordinario riscosso dal film, Demon Slayer Mugen Train (qui la nostra recensione), recentemente arrivato anche in Italia su Amazon Prime Video, tutti gli appassionati sono pronti a tuffarsi di nuovo nelle avventure di Tanjiro Kamado e dei suoi alleati, sempre pronti a scontrarsi con i demoni per sconfiggere il loro capo, Kibutsuji Muzan.

Basandosi anche sui trailer finora condivisi dallo studio d’animazione Ufotable, sembrava che la seconda stagione dell’anime avrebbe preso le mosse dall’arco narrativo del Distretto dei Piaceri, eppure un rumor che ha iniziato a circolare negli ultimi giorni sembrerebbe smentire questa ipotesi. La fan-page Masterful (SPY) ha infatti risposto a un fan su Twitter confermando che il primo arco narrativo della seconda stagione di Demon Slayer sarà un recap degli eventi di Mugen Train.

Ovviamente si tratta soltanto di una voce che circola sul web, che non è stata ancora confermata da nessuna fonte ufficiale, tantomeno da Ufotable, e pertanto la notizia deve essere presa con le pinze. Eventualmente però la scelta di dedicare alcune puntate al riassunto di quanto accaduto nel lungometraggio non sarebbe certo assurda. Il film ha infatti coperto gli eventi dell’arco narrativo canonico del treno di Mugen, ed è pertanto parte integrante della storia. Generalmente però, nel mondo anime, molti fan tendono a considerare i film non-canon, e quindi, nonostante l’ampia pubblicità e il successo avuto da Mugen Train, potrebbe esserci qualche appassionato che non ha effettivamente visto il film, e potrebbe non capire gli eventi della seconda stagione.

A questo punto, ammesso e non concesso che il report venga confermato, rimane da chiedersi quanti episodi della seconda stagione possano essere dedicati all’arco narrativo del treno di Mugen. Di certo Ufotable dovrà essere bravo a trovare un equilibrio tra la necessità di spiegare gli eventi e quella di non annoiare i tanti fan che già li conoscono dalla visione del film. Non ci resta che avere fiducia nel fatto che lo studio ci riuscirebbe senza problemi!