The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: nuovi dettagli sui personaggi

Falcom ha rilasciato nuove informazioni e schermate per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki introducendo altri personaggi secondari tra cui Roy Gramheart, Latoya Hamilton e Gilliam Thorndyke GM. Per maggiori informazioni su tuuti i nuovi personaggi aggiunti, potete visitare il sito ufficiale. Di seguito una panoramica:

Presidente Roy Gramheart (doppiato da Rikiya Koyama)

Il 23° Presidente della Repubblica del Calvard, che ha vinto alle elezioni contro il suo predecessore Rocksmith due anni fa. Ha avuto una vasta gamma di sostenitori con il suo atteggiamento disinvolto ma affidabile, ma ha reso quel sostegno ancora più forte restituendo il compenso dall’Impero Ereboniano alla gente per rivitalizzare l’economia del Calvard.

Latoya Hamilton (doppiato da Kikuko Inoue)

Professore onorario presso il College of Science nella città di ingegneria di Basilea, nonché ex consulente capo per l’azienda di tecnologia totale Verne. Crede che “le aree rurali siano dove la tecnologia orbal è più necessaria” e ha ottenuto un grande successo nella Repubblica. Ha lasciato il suo incarico di professore onorario e consigliere di Verne tre anni fa e ha lasciato che i suoi apprendisti, come i professori associati Esmeray e Katore, prendessero il sopravvento. Ora fa ricerche da sola all’estero.

Gilliam Thorndyke GM (doppiato da Ken Narita)

Il Direttore Generale della Marduk Total Security Company. Sembra essere un uomo ragionevole, ma in realtà ha la priorità sui propri guadagni e agisce come abile imprenditore presso la Marduk Total Security Company.

Storia

Al di là del cielo blu, davanti a una luce lampeggiante, risiede una terra dell’alba. L’impostazione si sposta nella Repubblica Calvard. La Repubblica Calvard è una nazione multietnica che sta vivendo una crescita economica senza precedenti determinata dalle riparazioni del dopoguerra. In un angolo della capitale, dove i problemi dell’immigrazione portano instabilità politica e un nuovo presidente sta spingendo per una riforma radicale, un giovane che lavora come Spriggan (Underground Fixer) e riceve un lavoro particolare, ritrovandosi in una situazione che scuote l’intera nazione.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki uscirà il 30 settembre per PlayStation 4 in Giappone. In seguito arriverà anche su PlayStation 5.