Epic Games Store: rivelati i titoli gratuiti di inizio agosto

I titoli gratuiti di Epic Games Store della prossima settimana sono stati rivelati. È stato annunciato che la prossima settimana tra i giochi gratuiti avremo A Plague Tale: Innocence. A Plague Tale: Innocence e Speed ​​Brawl saranno gratuiti dal 5 al 12 agosto. Gli attuali titoli gratuiti sono Train Sim World 2 e Mother gunship.

A Plague Tale: Innocence è un titolo basato sulla narrazione dove ricopri il ruolo una sorella e un fratello in un mondo pericoloso durante gli anni della Morte Nera in Francia, con un gameplay incentrato su furtività e puzzle. All’estremo opposto c’è Speed ​​Brawl. Il gioco è un picchiaduro incentrato sul multiplayer, basato sulla velocità. L’ Epic Games Store ha lanciato i suoi saldi estivi la settimana scorsa. I giocatori che accedono al gioco gestionale di strategia gratuito Idle Champions of the Forgotten Realms su Epic Games Store durante i saldi estivi possono sbloccare gratuitamente il pacchetto skin e abilità Ellywick. Gli sconti in primo piano includono i seguenti giochi: Days Gone, Assassin’s Creed: Valhalla e Hitman 3. Altri titoli inclusi nelle offerte sono: NBA 2K21, Outriders e Oddworld Soulstorm.

Epic ha affermato a gennaio che lo Store aveva raggiunto oltre 160 milioni di utenti su PC dal lancio nel dicembre 2018.La società ha distribuito titoli gratuiti su base settimanale dal lancio del mercato, inclusi 103 giochi nel 2020, per un valore complessivo di 2,407 dollari in base ai prezzi statunitensi. Epic ha affermato che gli utenti hanno rivendicato oltre 749 milioni di titoli gratuiti l’anno scorso. La società ha speso quasi $ 12 milioni per assicurarsi titoli per i suoi omaggi di giochi gratuiti durante un periodo di nove mesi, secondo un documento recentemente pubblicato come parte della battaglia legale tra Epic e Apple.

A Plague Tale: Innocence e Speed ​​Brawl saranno gratuiti dal 5 al 12 agosto su PC tramite la piattaforma Epic Games Store.