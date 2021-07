Fire Emblem Heroes: rivelati nuovi dettagli per la patch 5.8.0

Intelligent Systems ha rivelato nuove funzionalità in arrivo su Fire Emblem Heroes con l’aggiornamento 5.8.0, oltre alle modifiche precedentemente annunciate. Il nuovo aggiornamento arriverà su Fire Emblem Heroes il 3 agosto in Nord America e il 4 agosto in Europa e Giappone. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica delle nuove modifiche:

Nuove armi per perfezionare Dark Mystletainn (Ares: Black Knight, Eldigan: Lionheart), Níu (Laegjarn: Sheathed Steel) e Nifl Frostflowers (Sanaki: Apostle in White), sono in arrivo!

Le nuove abilità per le armi Loyalty Spear (Finn: Lance of Legend) e Punishment Staff (Maribelle: Dire Damsel) arriveranno presto! (Queste armi possono essere potenziate nella raffineria di armi dopo che sono state ottenute.)

Resonant Battles. È stata aggiunta una funzione di riavvio.

Safety Fence (O): fino al turno X (struttura lvl), dopo l’attivazione dell’abilità all’inizio del turno difensivo, se il gruppo di attaccanti è fuori dal raggio della squadra in difesa o si trova entro 2 file e 7 colonne centrate su una struttura, il turno difensivo termina immediatamente.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

