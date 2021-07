Nier Reincarnation: annunciato il primo cross over con Nier Automata

Square Enix sulla pagina ufficiale Twitter di Nier Reincarnation ha annunciato il primo cross over con Nier Automata. Il cross over prevede eventi a tempo limitato per ottenere le nuove skin per Fio e Akeha e il personaggio speciale 2P. Gli eventi sono disponibile in-game dal 31 luglio. Di seguito una panoramica dei due titoli:

Nier Automata

NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico governato dalle macchine e ora invaso da potenti bio macchine. Delle bio macchine hanno invaso la Terra, obbligando l’umanità ad abbandonarla. In un ultimo sforzo per riprendersi il pianeta e annientare gli invasori, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato. Ora sul pianeta infuria una guerra tra macchine e androidi… una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.

Nier Reincarnation

Una ragazza si sveglia su un freddo pavimento di pietra; un vasto spazio con file di imponenti strutture: guidata da una misteriosa creatura che si fa chiamare Mama, la ragazza inizia a camminare sul pavimento di pietra. Per reclamare ciò che ha perso e per espiare i suoi peccati. Dentro una gabbia costruita in qualche modo insondabile da qualcuno o qualcosa.

Personaggi

Girl in White (doppiato da Rika Nagae)

Quando si riprese, era distesa sul pavimento di pietra della Gabbia. Vede gli incubi quasi ogni notte. Ha un cuore gentile e una personalità allegra, ma qual è il motivo dietro il suo girocollo e le bende?

Mama (doppiato da Yumi Hara)

Una misteriosa creatura che sembra sapere qualcosa sulla Gabbia e guida la ragazza. Ha anche un lato eccessivamente libero e spesso incasina le decorazioni circostanti o si prende un momento per godersi il paesaggio.

Dark Monster (doppiato da Motoyuki Kawahara)

Un essere misterioso che vaga per la Gabbia. Sembra un cavaliere in armatura e anche un insetto silenzioso. Sembra avere una sorta di obiettivo, ma…

NieR Reincarnation è disponibile per dispositivi mobile. Nier Automata è disponibile per per PlayStation 4, PC tramite Steam e per Xbox One.