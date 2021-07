Horizon Forbidden West sarà posticipato al 2022, rumor

Nel lontano febbraio, Anton Logvinov, che ha fatto trapelare la versione PC di Horizon Zero Dawn, credeva che Horizon Forbidden West potesse essere ritardato. Sony e Guerrilla Games hanno rivelato filmati di gameplay per il titolo, ma mentre lo sviluppo è sulla buona strada, deve ancora impegnarsi per una data di uscita. Secondo Jeff Grubb di GamesBeat nel suo recente spettacolo Giant Bomb (grazie al contributo di gt123 di ResetEra), ci sono indizi che posticipano la data di lancio per Horizon Forbidden West nel 2022, mentre si aspetta il prossimo State of Play di settembre. Grubb ha fornito una risposta quando la dichiarazione è diventata popolare su Reddit.

Sembra che nello stato attuale il lancio gioco potrebbe essere posticipato al prossimo anno, ma che le cose devono ancora essere decise. Guerrilla Games non ha nascosto gli ostacoli allo sviluppo nel mondo post-pandemia COVID-19, in particolare con l’acquisizione delle prestazioni con più attori che necessitano di luoghi fisici. Il tempo dirà se Horizon Forbidden West verrà posticipato. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Esplora terre remote, combatti contro macchine ancora più grandi e terrificanti e incontra nuove e stupefacenti tribù al tuo ritorno nel lontano futuro post-apocalittico di Horizon. La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo.

Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Inoltre, la protagonista Aloy verrà inclusa come personaggio evento di Genshin Impact a partire dalla versione 2.1 del titolo miHoYo. Horizon Forbidden West è attualmente in sviluppo per PS4 e PS5.