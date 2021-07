Stray: rivelati gameplay e finestra di lancio

Stray di BlueTwelve Studio e Annapurna Interactive è un titolo che ha affascinato parecchio i videogiocatori, fin dal giorno in cui venne annunciato durante lo Showcase di PlayStation 5 di un anno fa. Da allora, in molti si sono chiesti di che tipo di gioco si tratterà e, soprattutto, a quando verrà fissato il lancio su console di questo particolare gioco.

Sebbene, fin dal giorno del suo reveal le informazioni siano state davvero scarse, oggi abbiamo a disposizione un video basato interamente sul gameplay di Stray che riesce a toglierci parecchi dubbi che avevamo circa questa interessantissima uscita per le console di Sony e PC. Tutte le informazioni che, di base, ci erano note fino a questo momento derivavano semplicemente dalla visione da un reveal trailer piuttosto superficiale che faceva emergere pochissimi aspetti dell’opera.

Ad oggi, le cose sono cambiate. Nella giornata di ieri, infatti, il canale YouTube ufficiale di Stray ha reso pubblico un video di cinque minuti che approfondisce gli aspetti del titolo inerenti alle meccaniche di gameplay (il video lo troverete in calce alla notizia). Dal primissimo trailer risalente all’anno scorso pareva che il giocatore dovesse mettersi nei panni di un gatto randagio all’interno di una città cyberpunk e così sarà.

Il video pubblicato ieri ha confermato quanto sospettato precedentemente e anche di più. Sembra, per l’appunto, che interpreteremo un micio randagio che presenta una ferita ed è bloccato in questa stranissima città popolata da robot. L’obiettivo del gattino, quindi, sarà quello di riuscire a ritornare dalla sua famiglia e, per farlo, potrà avvalersi dell’aiuto di un robottino che gli mostrerà entrambe le facce di questo ambiguo sobborgo. Tramite la risoluzione di puzzle, inseguimenti e salti a destra e a manca potremo avvicinarci sempre di più alla casa del gatto che, finalmente, avrà la possibilità di farsi curare le ferite riportate.

Oltre a queste interessanti scene di gameplay, al termine del video è stata riportata una finestra di lancio, la quale risulta posticipata a quanto era stato previsto durante lo Showcase dello scorso anno. Nonostante l’uscita di Stray fosse programmata entro l’autunno 2021, pare che il titolo verrà rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC agli inizi del prossimo anno, ovvero del 2022.