The Artful Escape ha finalmente una data d’uscita

Il tanto atteso titolo indie The Artful Escape è ormai in sviluppo da parecchi anni, basti pensare che venne inizialmente annunciato, addirittura, durante l’E3 2017. Si tratta di un coloratissimo platform e adventure a tema musicale creato ed ideato dalla software house Beethoven & Dinosaur e che verrà rilasciato dallo stesso publisher di Stray, ossia Annapurna Interactive.

Grazie ad un trailer rilasciato ieri grazie all’editore Annapurna sul canale ufficiale di YouTube, ad oggi siamo a conoscenza di qualche aspetto in più inerente alle meccaniche del gameplay e, ben più importante, di una data ufficiale di lancio che risulta molto più vicina di quanto non ci aspettassimo.

L’enigmatico trailer ci mostra una grafica particolarmente variopinta e brillante e un comparto sonoro molto curato. La trama gira attorno a Francis Vendetti, nipote del leggendario chitarrista Johnson Vendetti. Francis risulta un prodigio della musica e, proprio appena prima del suo primo concerto in live, vivrà un viaggio spirituale (e musicale) che gli permetterà di riconnettersi con il defunto zio.

Gli ambienti che circonderanno il giocatore durante l’esperienza offerta da The Artful Escape sono molto suggestivi e avranno una reazione speciale a seconda dei movimenti che Francis effettuerà. Sarà presente, inoltre, un’ampia varietà di personaggi in cui si imbatterà durante il viaggio spirituale (come ad esempio alieni).

Il titolo, fin troppo atteso dai videogiocatori, arriverà finalmente nelle loro mani a partire dal giorno 9 settembre 2021. Una data da segnare sul calendario per non perdersi The Artful Escape, un titolo sicuramente particolare e degno di essere provato. L’opera sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam), inoltre sarà disponibile nel catalogo del Game Pass a partire dal day-one.