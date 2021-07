Tom Clancy’s XDefiant: nuovo trailer mostra due mappe

In previsione del 5 agosto 2021, data in cui verrà concesso agli iscritti di effettuare un test sulla beta di Tom Clancy’s XDefiant, Ubisoft North America ha diffuso in rete video inerente ad un’anteprima che riguarda due mappe delle arene che potranno essere giocate proprio in occasione del test (il video lo troverete in fondo alla news).

Le mappe prendono il nome di Emporium e Air and Space: il primo offrirà al giocatore la possibilità di scontrarsi sia all’esterno che al chiuso, mentre il secondo disporrà solamente di spazi chiusi che saranno a tema spaziale. Entrambe le arene presenteranno aspetti familiari per i fan del videogioco The Division.

Emporium, infatti, prende ispirazione dal Broadway Emporium del primo titolo solamente che, al contrario di questo, in Tom Clancy’s XDefiant sarà possibile, come già accennato, combattere sia dentro che all’esterno del centro commerciale. La seconda arena invece, che prende il nome di Air and Space, è stata realizzata sulla base dell’Air and Space Museum di The Division 2. Le mappe pare siano state realizzate con estrema cura nei particolari e in maniera fedele rispetto alle mappe a cui si ispirano.

A parte le mappe presenti fino ad ora, Tom Clancy’s XDefiant differisce molto da The Division, soprattutto per via della sua natura di free-to-play. Infatti si tratta di uno sparatutto in prima persona in cui due squadre composte da sei giocatori si sfidano tra loro online, attraverso due possibili modalità: Escort o Domination. Sarà possibile, inoltre, personalizzare la propria fazione e decidere qualche arsenale di armi utilizzare, nonché scegliere le abilità e i tratti del team di appartenenza.

Il team di Ubisoft ha già annunciato che man mano provvederà ad aggiornare costantemente i contenuti del titolo, sebbene ancora non sia prevista una data d’uscita ufficiale. Per il momento siamo a conoscenza solamente del fatto che il 5 agosto si terrà il test sulla beta dell’FPS e che, nella sua versione definitiva, il gioco approderà (in un futuro non meglio specificato) su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.