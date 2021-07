Fatal Frame Maiden of Black Water: svelata la data di uscita

Il titolo horror di KOEI Tecmo Games, Fatal Frame: Maiden of Black Water, nella sua versione remaster è stato presentato durante gli eventi dello scorso E3 2021. Più precisamente, durante il Nintendo Direct, venne rivelato che la versione rimasterizzata del gioco dell’orrore uscito nel 2014 per WiiU sarebbe approdato unicamente su Nintendo Switch. Pochi giorni dopo, invece, abbiamo appreso che il titolo sarebbe giunto anche sulle console di Sony, di Microsoft e su PC.

Quello di cui eravamo sprovvisti era una data effettiva di lancio. Nella giornata di ieri però, questa è stata resa nota tramite la condivisione su YouTube di un trailer dedicato a Fatal Frame: Maiden of Black Water. Nel video in questione, che troverete alla fine dell’articolo, sono stati approfonditi alcuni aspetti che migliorano decisamente l’esperienza rispetto all’originale del 2014. Nel trailer sono emersi dei nuovi costumi e una grafica aggiornata, nonché l’introduzione dell’inedita modalità foto (che non era presente nella versione originale del titolo).

La pubblicazione della remaster di questo capitolo di Fatal Frame: Maiden of Black Water cadrà in occasione dell’anno del 20esimo anniversario della saga e, inoltre, per continuare la celebrazione, KOEI Tecmo ha deciso di rilasciarne anche una Deluxe Edition, in cui saranno inclusi un artbook digitale e molto altro. Il contenuto della Deluxe Edition potrà, in ogni caso, essere acquistato anche in seguito all’acquisto della versione standard, in quanto i contenuti verranno resi disponibili come DLC in seguito al lancio ufficiale, il quale cadrà il 28 ottobre 2021, in prossimità del giorno di Halloween, e sarà giocabile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.