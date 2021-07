Life Is Strange True Colors: quali sono i colori delle emozioni?

Life Is Strange: True Colors è uno dei titoli indubbiamente più attesi per questo 2021, in quanto risulta figlio (o almeno speriamo) di una saga che ha saputo da subito conquistare il pubblico di videogiocatori e non. Fin dal lancio del suo primo capitolo (nel lontano gennaio 2015), Square Enix aveva già posto le basi per l’inizio di una serie particolarmente ricca di colpi scena e temi difficili e potenzialmente adatti ad un pubblico prevalentemente adulto.

Con il nuovo episodio, ciò sembra non cambiare assolutamente. Vestiremo i panni di Alex Chen, una ventunenne che possiede una forte empatia, tanto forte da riuscire a cogliere psichicamente i sentimenti di ogni persona che incontra. Alex utilizzerà questa sua dote per poter trarre una conclusione in riferimento alla misteriosa morte di suo fratello. Nei riguardi di questo potere psichico ed empatico, il direttore della narrazione di Life Is Strange: True Colors, ovvero Jonathan Zimmerman di Deck Nine Games (software house del titolo), ha svelato qualche dettaglio in più sui colori che caratterizzeranno le varie emozioni che incontreremo durante l’avventura.

Le emozioni prenderanno “vita” e saranno visibili agli occhi di Alex grazie a determinati colori che andranno a dipingere l’aura che si materializzerà intorno ai personaggi che incontreremo. Dal momento in cui vedremo una fluida aura blu, dovremo subito prendere coscienza del fatto che il personaggio a cui ci si riferisce è attualmente pervaso di tristezza. A seguito dell’aura blu, il mondo attorno a noi si colorerà di un grigio tenue, il quale andrebbe a ricordare una nuvola che copre il sole.

La paura sarà, invece, rappresentata dal color viola che dipingerà un’aura che si alzerà e si abbasserà a seconda della quantità di timore provata (come in un esame ECG). Il mondo attorno a noi assumerà un’aria oscura e inquietante. La rabbia, a seguire, si contraddistinguerà dall’uso del colore rosso in un’aura che sembrerà tremolante come una fiamma. Le luci e i suoni attorno ad Alex parranno amplificarsi sempre più. Infine, abbiamo la gioia che verrà rappresentata tramite un’aura dorata che si irradia come i raggi del sole. L’ambiente sembrerà più radioso e felice, i colori esploderanno e i suoni saranno ricchi e pieni.

Nonostante queste anticipazioni, sono ancora poche le informazioni che abbiamo sulla trama che Life Is Strange: True Colors affronterà. L’opera sarà disponibile dal 10 settembre 2021 per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch (versione annunciata insieme alla versione remaster del primo titolo della saga).