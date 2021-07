Il SuperHuman Hearing riconosciuto come di Turtle Beach riconosciuto come vantaggio competitivo negli FPS

Turtle Beach Corporation, compagnia leader negli accessori da gaming, annuncia oggi che il suo esclusivo e brevettato Superhuman Hearing ha ricevuto un riconoscimento davvero importante. In un recente studio condotto in collaborazione con Real Industry – un’organizzazione educativa senza scopo di lucro che trasforma il modo in cui gli studenti interagiscono con l’industria – Turtle Beach ha messo alla prova più di 100 studenti universitari giocando a una varietà di giochi popolari, tra cui Call of Duty, Apex Legends e Fortnite, per vedere quale effetto avesse l’utilizzo di Superhuman Hearing sulle loro performance. La tecnologia sonora di Turtle Beach amplifica i suoni chiave del gioco, come i passi dei nemici in avvicinamento e le ricariche delle armi nelle vicinanze, i veicoli nemici in arrivo con i rinforzi e altro ancora. Lo studio ha scoperto che con Superhuman Hearing attivato, i giocatori hanno aumentato il loro tempo medio di gioco di quasi il 20% e migliorato le loro statistiche di gioco di oltre il 40%.

Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation, ha dichiarato:

Questi ultimi risultati dello studio rispecchiano le nostre precedenti scoperte, dimostrando che il Superhuman Hearing di Turtle Beach offre un vantaggio competitivo e ti permette di rimanere in gioco più a lungo. I giochi sono diventati sempre più competitivi e ogni vantaggio che puoi ottenere è importante, e tale tecnologia fornisce questo vantaggio attraverso un audio di precisione. Con la capacità di sentire prima da dove arriva un nemico, sarai più preparato allo scontro e avrai più probabilità di vincerlo, ed ecco perché Superhuman Hearing è più importante che mai per i giocatori.”



Questa è una feature chiave di molte cuffie da gaming Turtle Beach e ROCCAT, incluso le vendutissime Stealth 700 Gen 2 e Stealth 600 Gen 2, Cuffie wireless surround per Xbox and PlayStation, e le nuove Syn Pro Air di ROCCAT, cuffie gaming wireless per PC dotate di 3D surround sound. Turtle Beach ha inoltre recentemente svelato il Recon Controller per Xbox, che vede il Superhuman Hearing come principale feature addizionale di Turtle Beach, e che funziona con ogni cuffia collegata al controller.

Nel maggio 2021, Turtle Beach e Real Industry hanno condotto un evento virtuale chiamato Turtle Beach Superhuman Hearing Challenge. Più di 100 gamer collegiali sono stati selezionati tra oltre 400 candidati, e i partecipanti allo studio sono stati invitati a testare e determinare l’impatto della tecnologia audio Superhuman Hearing dell’azienda sulle prestazioni in game. Gli studenti hanno indicato di aver giocato a giochi come Apex Legends, Fortnite e Call of Duty: Cold War su console Xbox e PlayStation. Gli studenti hanno giocato per un’ora senza Superhuman Hearing e hanno documentato le loro statistiche. Poi gli studenti hanno ripetuto il processo con la funzione Superhuman Hearing di Turtle Beach attivata. Poco più della metà dei partecipanti ha giocato il suo gioco preferito su Xbox, mentre il 45% ha giocato su PlayStation.