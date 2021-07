The King of Fighters XV: trailer su Athena

SNK continua a mostrare i combattenti che saranno presenti nel roster di The King of Fighters XV. Dopo King of Dinosaurs della scorsa settimana, è oggi il turno di Athena Asamiya, storico personaggio della serie, presente a partire dal capitolo del ’94.

Athena è una pop idol liceale che combatte il male per portare la pace nel mondo. Il suo stile di combattimento è composto dai poteri psichici con cui è nata e dal Kung Fu cinese. È una gran lavoratrice, educata e seria. Tuttavia, in questo KOF ha inaspettatamente collaborato con Mai e Yuri. Athena Asamiya, Mai Shiranui e Yuri Sakazaki si uniscono infatti per la prima volta in assoluto per formare il Team Super Heroine.

The King of Fighters XV continua l’eredità della serie KOF con le sue battaglie 3 contro 3, le diverse squadre e i diversi finali di storia. Athena è il 26esimo personaggio presentato. Lasciandovi al filmato qui sotto, che mostra le abilità e le diverse mosse della combattente giapponese, vi ricordiamo che il gioco, dopo un rinvio a causa del Covid-19, sarà disponibile dal primo trimestre del 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC via Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.