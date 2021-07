Sonic arriva in Two Point Hospital

Da oggi 30 luglio è disponibile un aggiornamento gratuito che porta Sonic e i suoi amici all’interno di Two Point Hospital, il gestionale ospedaliero sviluppato da Two Point Studios e da SEGA. Per celebrare i 30 anni della serie del celebre porcospino blu, è infatti possibile vestile il personale con i vestiti di Sonic, Amy, Knuckles e Tails, e posizionare oggetti all’interno dell’ospedale, come una statua dello stesso Sonic. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Oltretutto da oggi e fino al 2 agosto (su Switch il 3), i giocatori che non possiedono il gioco potranno provarlo gratuitamente.

Sotto il comunicato completo postato sul sito ufficiale del gioco:

Siamo orgogliosi di svelare finalmente l’evento crossover del BILLENIUM, quando l’oggetto inamovibile di Two Point Hospital e la forza inarrestabile di Sonic the Hedgehog si scontrano in un’esplosione di costumi, oggetti e gioia! Inoltre, Two Point Hospital è GRATUITO e/o scontato per un periodo di tempo limitato su PC e su una gamma di piattaforme console per partecipare ai festeggiamenti.

Con una scelta di quattro costumi in cui vestire il tuo staff (Sonic, Amy, Knuckles, Tails), puoi essere certo che il tuo personale sarà in perfetta forma mentre si prepara a fornire la migliore assistenza sanitaria nella contea di Two Point. E con oggetti che vanno da una splendida statua di Sonic, tappeti decorativi e persino un gigantesco anello d’oro, puoi essere certo di trovare qualcosa a tema adatto per ravvivare i tuoi ospedali in vero stile Sonic.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che recentemente è stato annunciato il nuovo capitolo della serie, Two Point Campus.