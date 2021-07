No More Heroes III: il nuovo trailer è sui supereroi alieni

A poco meno da un mese dalla sua uscita, No More Heroes III torna a mostrarsi con un nuovo trailer, incentrato su Jess-Baptiste VI, detto anche FU, che insieme ad altri nove alieni scendono sulla Terra come membri della Classifica dei supereroi galattici per conquistarla. Nel filmato vengono presentati:

Numero 9: il trafficante di minerali spaziali, Gold Joe

Numero 8: il rapitore alieno, Black Night Direction

Numero 7: il ladro di memoria, Vanishing Point

Numero 6: il cannone gastrico, Velvet Chair Girl

Numero 5: la principessa del mondo oscuro, Midori Midorikawa

Lasciandovi al link per il filmato sul canale YouTube Nintendo, vi ricordiamo che il gioco di Goichi Suda e Grasshopper Manufacture sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 27 agosto.

Questa la descrizione della storia di No More Heroes III sulla pagina del Nintendo e-Shop:

Dopo un lungo viaggio alla ricerca di se stesso, l’assassino a pagamento Travis Touchdown torna a casa, a Santa Destroy, giusto in tempo per assistere a un’invasione aliena!

Il responsabile di questa aggressione intergalattica non è altri che il boss criminale Jess-Baptiste VI, per gli amici Principe FU.

Per decidere il destino della Terra, FU ha creato la classifica dei supereroi galattici composta dai più letali assassini alieni che ha conosciuto durante la sua permanenza forzata nella prigione di Blackhole.

Travis, un tipo che non ha mai avuto paura di sporcarsi le mani, deve adesso scalare questa singolare classifica per riappropriarsi del titolo di assassino numero uno… Oh, e anche per salvare il pianeta!