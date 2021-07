Dragonball Super Super Hero: ecco il ruolo di Akira Toriyama!

Il franchise di Dragonball non torna nel mondo degli anime fin dal lontano 2018, dopo l’uscita di Dragonball Super Broly, il film che ha reso canonico uno dei personaggi più amati dai fan che ha segnato però l’ultimo progetto animato della serie creata da Akira Toriyama. Nonostante infatti il manga, disegnato da Toyotaro, sia andato avanti con ben altri due archi narrativi dopo quello del Torneo del Potere, l’anime non è ancora tornato, e non ci sono stati annunci in questo senso.

Quello che è stato annunciato però è l’arrivo di una nuova pellicola dedicata a Goku e ai guerrieri Z, Dragonball Super Super Hero, annunciato quest’anno e in uscita nel 2022, con il coinvolgimento diretto di Toriyama in persona. Ma quale ruolo avrebbe il creatore della serie all’interno di questo nuovo lungometraggio?

La cosa è stata rivelata dal team di produzione del team anime, in un aggiornamento sul sito ufficiale del nuovo film, nel quale lo staff si è sperticato nelle lodi del leggendario mangaka, che avrebbe realizzato in toto il nuovo character design di Piccolo, che comparirà molto cambiato nel film:

“Forse questo ha qualcosa a che fare con il fatto che Toriyama è stato più coinvolto in questo nuovo film di quanto non lo sia mai stato con gli altri”

Allo stesso modo Toriyama avrebbe lavorato allo stile dell’abitazione del nostro guerriero namecchano preferito, mostrato per la prima volta (insieme al teaser trailer) durante il panel dedicato all’opera al recente Comic-Con @ Home.

Dunque è evidente l’impegno e il coinvolgimento che Akira Toriyama pretende di avere con Super, sia dal punto di vista dei film (la supervisione del creatore è stata sempre più attenta nelle ultime pellicole) sia da quello del manga, la cui storia è stata supervisionata dal creatore in persona sin dal day-one. I fan saranno dunque felici di scoprire quanto il maestro sia ancora coinvolto nella creazione del suo capolavoro. E chissà che Dragonball Super Super Hero non diventi la nuova perla da aggiungere a una carriera di successi.