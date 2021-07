Magia Record: ecco il trailer della seconda stagione!

Il franchise di Puella Magi Madoka Magica è senza dubbio una delle opere anime più soprendenti degli ultimi anni, e grazie al successo conosciuto dall’opera, prodotta in collborazione da Shaft e Aniplex, sono arrivati anche degli spin-off, tra cui il più noto è forse Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, la cui prima stagione è uscita nel 2018 come adattamento dell’omonimo videogioco per mobile che aveva spopolato in Giappone.

Lo scorso giugno la serie aveva annunciato il suo ritorno per il 2021 non con una ma con ben due nuove stagioni, la prima delle quali inizierà, sulle televisioni giapponesi, già domani, 31 luglio 2021. E proprio in attesa dell’arrivo di questa seconda stagione lo studio d’animazione Shaft ha condiviso un trailer (che potete apprezzare in calce all’articolo) per preparare i fan all’uscita della serie.

Postato sul profilo Twitter ufficiale di Magia Record, il trailer ci mostra le nostre eroine mentre si preparano a una nuova grande battaglia. Una battaglia di cui scopriremo presto di più, dal momento che, appunto, la serie uscirà nella giornata di domani. E se non ne aveste abbastanza di bimbe magiche e delle loro imprese, sappiate che prima che l’anno volga al termine arriverà anche la terza stagione!

Una terza stagione, Magia Record Dawn of a Shallow Dream, che sarà anche l’ultima della serie. Con i fan della saga completamente in visibilio, l’attesa per questa conclusione è praticamente alle stelle. Ma se non siete al passo con Magia Record non dovrete fare altro che recuperare la prima stagione della serie, disponibile su Crunchyroll.

La serie ruota intorno a Iroha Tamaki, una bambina magica che non riesce a ricordare il desiderio che l’ha portata a diventare una maga: “Quando sono diventata una bimba magica, che cosa avevo desiderato?”. Iroha ha perso alcuni ricordi importanti, c’è un vuoto nella sua vita, ma nonostante tutto continua a combattere anche senza sapere il perché. Finché non viene a conoscenza di una voce secondo cui le bimbe magiche possono essere salvate recandosi alla città di Kamihama. E così Iroha si metterà in viaggio. Siete pronti a seguire le sue avventure?