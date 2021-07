Port Royale 4: data per PlayStation 5 e Xbox Series

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios oggi hanno annunciato che il simulatore commerciale marittimo Port Royale 4 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 10 settembre. Le versioni di nuova generazione del gioco includono grafica e prestazioni migliorate, funzionalità di salvataggio cross-gen e simulazione migliorata di illuminazione e meteo. In fondo alla notizia potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.

Caratterizzato da un mondo di gioco 4K su PS5 e Xbox Series X (1080p su Xbox Series S), capacità di salvataggio cross-gen e rendering cloud in tempo reale, Port Royale 4 per console di nuova generazione offre ai giocatori una dettagliata e realistica esperienza commerciale dal 17 ° secolo fino ad oggi. Il gioco arriverà in edizione digitale standard ed estesa, quest’ultima con contenuti digitali esclusivi come 4 fari e i progetti di 5 parchi con cui i giocatori possono decorare i loro insediamenti. Ci sarà anche un’edizione estesa in scatola disponibile al dettaglio.

Questa la descrizione del gioco nella pagina su Steam:

Issa le vele e unisciti alle potenze coloniali spagnole, inglesi, francesi e olandesi in una lotta per la supremazia dei Caraibi ambientata nel XVII secolo. In ‘Port Royale 4’ assumerai il potere in una colonia, nei panni di un giovane e ambizioso governatore, desideroso di imparare a regnare e sviluppare il suo piccolo insediamento per trasformarlo in una frenetica città commerciale.

Il gioco è disponibile dallo scorso anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio per le nuove console.