Age of Empires IV: i nuovi filmati mostrano le tracce della storia

In questi giorni Relic Entertainment e World’s Edge hanno pubblicato alcuni mini video dal titolo Traces of History (Tracce di storia), che mostrano alcuni dei momenti storici che potranno essere vissuti in Age of Empires IV, atteso nuovo episodio dello storico strategico, che verrà pubblicato da Xbox Game Studios.

Nello specifico, sono stati mostrati:

La Guerra dei Cent’anni: in cui guidare l’esercito francese contro quello d’Inghilterra

La dinastia degli Abbasidi: in cui espandere la Bayt al-Ḥikma nell’epoca d’oro islamica

Le guerre navali: dove il giocatore conquisterà il potere via mare

Mostrato anche all’Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, Age of Empires IV sarà disponibile dal 28 ottobre su PC (Microsoft Store e Steam). Qui sotto potete vedere i tre filmati.