Jujutsu Kaisen 0: rivelato il character design del protagonista

Mentre il manga si appresta a tornare sulle pagine di Weekly Shonen Jump dopo più di un mese di pausa, il film Jujutsu Kaisen 0 continua a condividere novità e anticipazioni con i suoi fan, e così, dopo il teaser trailer, il primo lungometraggio ispirato alla serie sovrannaturale di Gege Akutami ha condiviso anche il primo sguardo completo al character design di Yuta Okkotsu, che sarà il protagonista della pellicola.

Jujutsu Kaisen 0 è infatti ispirato all’omonima serie serializzata tra aprile e luglio 2017, pubblicata da Akutami su Jump GIGA, e costituisce un prequel della vicenda raccontata nel manga con Yuji Itadori e la Maledizione Sakuna. Il protagonista sarà dunque il giovane Yuta, perseguitato dalla sua amica Rika che si è trasformata in una Maledizione, e convinto da Gojo Satoru ad icriversi al Jujutsu High per studiare il modo di liberarsi di questa persecuzione.

Dall’immagine condivisa dall’account ufficiale di Toho emergono le tante, tantissime differenze rispetto a quanto mostrato nell’anime. Lì infatti, Yuta era uno studente del secondo anno del Jujutsu High, con una consapevolezza maggiore di se stesso e dei propri mezzi. Nel film invece vedremo come tutta la sua vicenda è iniziata, e quale aspetto avesse il ragazzo prima di iscriversi alla scuola. Yuta comunque non sarà l’unico personaggio a ricevere un massiccio redesign.

Lo studio d’animazione MAPPA, che si sta occupando della produzione del film, ha infatti annunciato che altri volti noti della serie animata faranno capolino nella pellicola, ma che non saranno come ce li aspettiamo o come abbiamo imparato a conoscerli durante gli episodi dell’adattamento animato. Tra di questi, aspettiamoci grandi cambiamenti per Maki Zenin, Toge Inumaki, Panda e soprattutto per Gojo Satoru.

Jujutsu Kaisen 0 farà il suo esordio nei cinema giapponesi il prossimo 24 dicembre 2021, anche se una data per l’uscita internazionale deve essere ancora svelata. Tuttavia l’attesa dei fan della serie di Gege Akutami è già alle stelle: per quanto il film sia un prequel infatti, potrebbe contenere informazioni che si riveleranno fondamentali nella (più che probabile, anche se non ancora confermata) seconda stagione dell’anime!