Pokemon Esplorazioni Master: Palkia e Dialga torneranno nella nuova serie

I Pokemon non si fermano mai, e nonostante qui oltreoceano ne stiamo ancora aspettando l’esordio, in Giappone Pokemon Esplorazioni Master, la nuova stagione del famoso franchise di Game Freak dedicato ai Pocket Monster, continua a regalare ai fan emozioni senza pari.

In un recente special in due parti per la stagione estiva, Pokemon Esplorazioni Master ci ha portati insieme ai nostri protagonisti, Ash e Goh, nella regione di Sinnoh, dove i due sono stati mandati a investigare su alcune voci relative a Darkrai. Qui però Ash ha rivisto una sua vecchia conoscenza, ossia Lucinda che lo ha accompagnato durante il periodo di Pokemon Diamante e Perla.

E come se non fosse bastato il ritorno di uno dei personaggi più amati della storia del franchise, sembra proprio che la presenza di Lucinda nella nuova stagione dei Pokemon non sia affatto casuale. Il personaggio è infatti tornato quasi in concomitanza con l’uscita, prevista di qui a poco, dei remake di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, e questo era stato preso dai fan come un chiaro indizio di altri, ben più esaltanti ritorni.

E finalmente la conferma è arrivata, attraverso l’account Twitter ufficiale della serie anime: i due Pokemon Leggendari della serie Diamante e Perla, Palkia e Dialga, stanno per fare il loro ritorno! Secondo quanto rivelato infatti i due Pokemon torneranno in un episodio speciale in arrivo questo inverno, anche se la data non è stata specificata.

Insomma, un ennesimo ritorno in una serie che è stata segnata proprio da tante di queste gradite sorprese: Esplorazioni Pokemon si è infatti basata essenzialmente sui viaggi di Ash e del suo nuovo compagno Goh in tutte le regioni viste finora nel franchise, da Kanto fino a Galar, facendo rincontrare ad Ash vecchie conoscenze come Gary e Iris, i Pokemon che ha lasciato in cura al dottor Oak, ma anche tanti Pokemon Leggendari come Zapdos, Moltres, Zacian, Zamazenta, Eternatus e soprattutto Mewtwo.