Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean: dettagli in vista del fan event online

Dopo l’annuncio, arrivato lo scorso aprile, che l’anime sarebbe continuato con l’adattamento dell’arco narrativo di Stone Ocean, i fan de Le bizzarre avventure di JoJo erano rimasti estremamente delusi di non aver avuto novità sulla seriere durante l’ultimo Anime Expo. Eppure la convention digitale non si era lasciata sfuggire l’occasione di informare che ci sarebbe stato un evento estivo in streaming per rispondere a tutte le curiosità degli appassionati dell’opera di Hirohiko Araki.

Stone Ocean sarà la sesta stagione de Le bizzarre avventure di JoJo, e vedrà come protagonista Jolyne, la figlia di Jotaro Kujo, indiscusso protagonista delle terza tagione, Stardust Crusaders, che sarà costretta ad evadere da una prigione di massima sicurezza mentre cerca di sfuggire a un perverso piano messo in atto dal carismatico (ma ormai defunto) villain della saga, Dio Brando. Riuscirà la nostra eroina, affiancata dal suo Stand, Stone Free, a raggiungere il suo scopo?

Ora che ci avviciniamo alla data prevista per l’evento in streaming dunque, l’attesa e l’hype dei fan è salito alle stelle e è arrivato anche qualche nuovo dettaglio. L’evento sarà accessibile gratuitamente, ma soprattutto sarà pre-registrato e sottotitolato in inglese, in modo da permettere anche ai fan che non conoscono il giapponese di seguirlo.

Tra gli ospiti spicca sicuramente Ai Fairouz (How Heavy Are the Dumbbells You Lift?), che sarà la voce di Jolyne, ma non sarà comunque la sola a partecipare. Se non volete perdervi tutte le novità su Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean, allora potrete seguire la registrazione su YouTube, sul canale ufficiale di Warner Bros. Japan, la mattina dell’8 agosto, a partire dalle 5.00 (ora italiana).

Nel frattempo Araki sta continuando ad aggiungere esilartanti capitoli al manga, che adesso si trova quasi alla fine di JoJolion, la narrazione di una realtà alternativa che si concentra su Josuke e sulla cittadina di Morioh. Anche se potrebbero volerci ancora degli anni perché questa nuova parte dell’opera abbia il suo adattamento animato, siamo certo che il genio dell’autore continuerà a costruire un mondo sempre più intrigante e divertente.

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean ~ Special Streaming Event! https://t.co/YRSe3bioiC

It will be pre-recorded, free, and with subtitles!! “Featuring Ai Fairouz and many more guests.”

Watch here on August 8th at 12:00 PM JST!!!!! https://t.co/1Hvc27re1f pic.twitter.com/Ssg9tvgtQL

— STICKER (@StickerTricker) July 30, 2021