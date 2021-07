Intellivision Amico Games, pronte le prime copie fisiche!

Intellivision Amico Games, ecco che finalmente la società svela qualcosa di nuovo sui giochi, pubblicando un interessante video in cui viene annunciata la stampa delle prime cinquantamila copie fisiche, pronte ad invadere, letteralmente, il mercato! Si tratta di un package davvero in stile retrò, con tanto di confezioni cartonate ed illustrazioni parecchio in linea con l’indimenticabile serie classica dell’originale Mattel Intellivision dei bei vecchi tempi. Dietro al progetto della nuova console casalinga della famiglia Intellivision si cela un nome molto importante del settore videoludico, ovvero il leggendario Tommy Tallarico, che sta credendo molto nel visionario progetto. Un sistema che tutti gli amanti del retrogaming stanno seguendo con grande interesse.

“At Intellivision, our mission is to use technology to bring family and friends back together by delivering simple, affordable, family-focused entertainment to everyone.” Tommy Tallarico, CEO Intellivision

In particolare, tra gli Intellivision Amico Games, spiccano alcuni titoli più o meno noti della nuova serie, come Brain Duel, Biplanes, Missile Command, Moon Patrol, Rigid Force Redux Enanched, Finnigan Fox e tanti altri. Appuntamento il dieci ottobre 2021, non vediamo letteralmente l’ora. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del progetto, che trovate al seguente LINK. Ma lasciamo spazio all’evocativo video introdotto da Hans Ippisch, il resposabile delle operazione europee del progetto Intellivision Amico. Nel filmato compaiono alcune immagini tratte dalle catene di montaggio delle scatole, rigorosamente cartonate, che riportano indietro agli anni settanta ed ottanta, quando il profumo e le sensazioni tattili del cartoncino regalavano emozioni uniche. Oggi, in un mondo quasi del tutto votato al digitale, o perlomeno alle moderne confezioni in plastica, sicuramente è un vero ritorno emozionale al passato. La console è fortemente consigliata ai nostalgici, agli appassionati ed in generale agli amanti del Retrogaming, ma Tommy Tallarico e tutti i suoi collaboratori assicurano che il nuovo Intellivision Amico regalerà divertimento per tutta la famiglia.