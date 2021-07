Life is Strange True Colors: il nuovo trailer dà il benvenuto a Haven Springs

Manca poco più di un mese al lancio di Life Is Strange True Colors, e in questo periodo sono stati pubblicati diversi trailer per mostrare un po’ di più del gioco, prima della sua uscita del 10 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Questo video dà il benvenuto ai giocatori nel luogo in cui si svolgono le vicende di True Colors, ovvero Haven Springs.

Il trailer di benvenuto è narrato da Steph, un residente della piccola città e tra le protagoniste del titolo. Il filmato si muove attraverso i molti punti di interesse e i luoghi che si trovano a Haven Springs, cittadina in Colorado. Si possono vedere infatti il bar della città, la stazione radio, il Festival di Primavera e altro ancora. Proprio per quanto riguarda il Festival, si possono vedere lei ed Alex che suonano insieme.

Potete dare un occhiata al nuovo trailer di Life Is Strange True Colors qui sotto per fare il tuo piccolo tour di Haven Springs con Steph, conduttrice radiofonica, dungeon master e conoscitrice del lugo. Qualche giorno fa invece erano state pubblicate altre informazioni, attraverso il blog PlayStation, che mostravano quali erano i colori delle emozioni che prendono vita, agli occhi della protagonista Alex.