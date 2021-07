Dynasty Warriors 9 Empires: 11 minuti di gameplay dal ChinaJoy

Un sito web taiwanese ha pubblicato un video gameplay di 11 minuti con feed diretto della demo di Dynasty Warriors 9 Empires, giocabile su PlayStation 5 al ChinaJoy 2021.

Il sito web ha anche pubblicato una breve intervista con il producer Akihiro Suzuki, il quale ha fatto sapere che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series del gioco presenteranno sia una modalità visiva a risoluzione 4K nativa, che una modalità d’azione a 60 fotogrammi al secondo. Anche i tempi di caricamento saranno più rapidi.

Dynasty Warriors 9 Empires uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam entro il 2021, anche se ancora non c’è una data precisa. Potete vedere il filmato gameplay qui sotto.