Shin Megami Tensei V: il nuovo demone mostrato è Hayatarou

Atlus continua a mostrare i 200 e più demoni che arriveranno in Shin Megami Tensei V. Questa volta, per il numero 45 del “daily demon”, si vede in azione Hayatarou, che segue tra i tanti mostrati, anche Succubus. Il filmato potete vederlo in fondo alla notizia, ricordandovi che il gioco arriverà su Nintendo Switch il 12 novembre.

Ricordiamo che, come scritto nella pagina del gioco sul Nintendo e-shop:

“In Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo della celebre serie di RPG Shin Megami Tensei, impersoni uno studente delle superiori che deve fare affidamento sui suoi nuovi poteri per attraversare una terra infestata da demoni, usando un sistema basato sugli ordini.

Anche se i demoni sono avversari temibili, alcuni possono trasformarsi, tramite delle negoziazioni, in utili alleati che lotteranno al tuo fianco in questo mondo agonizzante. Quale sarà il tuo destino?”