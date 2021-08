Destiny 2: le espansioni in arrivo sull’Xbox Game Pass per PC?

Nonostante Bungie si stia preparando allo showcase dedicato interamente alla nuova espansione in arrivo nei primi mesi del 2022 su Destiny 2, ossia The Witch Queen, sono arrivate dei rumor interessanti, che se confermati, renderebbero i giocatori PC molto in estasi. Ebbene, nonostante oramai da diverso tempo l’espansioni Ombre dal Profondo e Oltre la Luce sia disponibili sull’Xbox Game Pass su Xbox One e Xbox Series X/S, ma quest’ultime potrebbero approdare ben presto su PC.

Tutto questo è emerso su Twitter, dove DestinyNews+ mostra la piattaforma utilizzata per connettersi tramite il crossplay e riportando al contempo il messaggio dall’account ufficiale sull’Xbox Game Pass, svelando che Microsoft e Bungie stanno lavorando per portare le espansioni di Destiny 2 su PC all’interno dell’Xbox Game Pass. Questo sarebbe un gran colpo per il servizio e anche a tutti coloro che desiderano ardentemente giocare allo shared world shooter online con tutti contenuti aggiuntivi relativi a Oltre la Luce e Ombre dal Profondo.

Forse, Bungie ufficializzerà il tutto proprio quando dovrà svelare ai giocatori The Witch Queen, ma è ancora troppo presto per dirlo, di conseguenza aspettiamo ulteriori dettagli da Microsoft o Bungie. Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile da tempo su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e GeForce Now.

In this new image, one of the players has a Windows icon, hinting at #Destiny2's release with Xbox Game Pass for PC next season.

Xbox has said that they are working with Bungie "to bring Destiny 2 Expansions with Xbox Game Pass for PC later in 2021" pic.twitter.com/5fgtKEsv8v

— DestinyNews+ (@DestinyNewsCom) July 29, 2021