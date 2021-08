Assassin’s Creed Valhalla: la nuova abilità avrà a che fare con i ratti

Manca sempre meno per i possessori di Assassin’s Creed Valhalla per mettere le mani su L’Assedio di Parigi, DLC che sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 nella giornata del 12 agosto. In tanti sono ansiosi di continuare il viaggio con Eivor insieme ai suoi vichinghi, che partiranno per la Francia in cerca di razzie nella capitale del Regno dei Franchi Occidentali.

Però, sulla pagina ufficiale del gioco su Twitter, gli sviluppatori hanno recentemente svelato la nuova abilità che Eivor avrà a disposizione. Denominata Piaga dei Ratti, come suggerisce quest’ultima, consentirà ai giocatori di richiamare un gruppo di ratti mediante una freccia avvelenata, dopodiché attaccheranno il bersaglio designato senza lascarli alcuna speranza. Tale skill sembrerebbe essere molto interessante, e sarà disponibile quando il DLC l’Assedio di Parigi verrà reso disponibile nella giornata del 12 agosto.

Call forth a ‘Plague of Rats’ to rip and tear even the fiercest foes when The Siege of Paris launches on August 12.

Send the ankle-biters in so you can keep your distance! 🐀 #AssassinsCreed #ACFacts pic.twitter.com/WeavgRiaLd

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 31, 2021