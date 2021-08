Halo Infinite: leak dei file della modalità campagna!

La prima technical preview del multiplayer di Halo Infinite è da poco stata resa disponibile a tutti i fan della serie, che hanno così potuto inziare a toccare con mano la nuova creatura di casa 343 Industries, ricavandone delle impressioni abbastanza incoraggianti. Tuttavia sembra esserci stato qualche piccolo problema, che ha portato la casa di sviluppo a fornire, involontariamente, un leak a tutti gli appassionati.

A quanto pare infatti, alcuni elementi della modalità campagna (ricchi, tra l’altro, di spoiler) sarebbero stati erroneamente inclusi nella beta. Un errore confermato anche da Joseph Staten, creative director di Halo Infinite, che ha confermato su Twitter come la technical preview contenesse “un piccolo numero dei file della campagna di Halo Infinite”.

Non ci è voluto molto, ovviamente, prima che i dataminers si scatenassero intorno a questi file, cercando di scoprire qualche ghiotto particolare sulla storia del nuovo titolo di punta di Xbox. Nel frattempo però Staten ha cercato di porre rimedio all’errore:

Un appello, il suo, che con tutta probabilità rimarrà inascoltato.

Ma non sembra essere questa l’unica, ghiotta, novità sulla modalità campagna del titolo di 343i. Come notato, infatti, da @_XboxNews, l’app per mobile di Halo Waypoin sembra indicare che la prossima avventura di Master Chief avrà più di una modalità campagna.

Per quanto già si sappia che Halo Infinite avrà una sola campagna al lancio, questo potrebbe comunque significare che 343 Industries ha intenzione di aggiungere ulteriori campagne single player come supporto post lancio del titolo. E del resto questo non sarebbe strano, dal momento che la casa di sviluppo prevede di continuare a supportare il titolo per almeno una decina d’anni.

La nuova avventura di Master Chief dovrebbe arrivare nel periodo delle vacanze invernali, e sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X e S e su PC. Una data precisa non è stata ancora resa nota, ma nel frattempo Microsoft e 343i hanno intenzione di regalare ai fan altre beta, e tutte su scala molto più ampia di quella attualmente disponibile.

Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep you eyes peeled for spoilers and don't spread them if you see them.❤️ 2/2

— Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021