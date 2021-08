Halo Infinite: la beta gira a 100 fps su Series X!

L’arrivo della prima technical preview della componente multiplayer di Halo Infinite (accessibile agli iscritti su Halo Waypoint) è finalmente arrivata ad alleviare parzialmente l’attesa spasmodica dei fan e finora, nonostante qualche piccolissimo problema di leak, si sta rivelando una vero successo, rivelando allo sconfinato stuolo di appassionati delle avventure di Master Chief che cosa li aspetta nel nuovo titolo di casa 343 Industries.

A balzare all’occhio però è stata soprattutto la resa grafica del gioco sulle varie console su cui è disponibile, e sembra proprio che sui nuovi hardware next-gen Halo Infinite abbia tutta l’intenzione di stupire. Per il momento infatti, su Xbox Series X, la beta del titolo gira a una risoluzone di 4K, mantenendo un frame-rate che si aggira intorno ai 100/110 fps (anche se Microsoft e 343i avevano annunciato di voler arrivare a 120 fps).

D’altra parte, su Xbox Series S, pur con una risoluzione che scende a 1080p, la beta gira effettivamente a 120 frame al secondo. Abissale dunque il divario rispetto a Xbox One, dove la technical preview ha mostrato prestazioni da 30 fps a una risoluzione di 1080p, mentre è leggermente migliore la situazione su Xbox One X dove, a parità di frame-rate, la risoluzione sale a 4K. Sulle console di nuova generazione inoltre, i tempi di caricamento sono più brevi, mentre le ombre, le texture e la resa degli ambienti sono stati migliorati utleriormente.

Risultati impressionanti insomma, soprattutto se si tiene a mente che si tratta, in effetti, ancora della prima technical preview per la nuova fatica di 343 Industries, senza contare che, esclusa Xbox One, tutte le console riceveranno delle modalità che aumenteranno le performance.

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X e S e PC a partire dalle prossime vacanze invernali e che, anche se non è stata ancora definita la data d’uscita ufficiale del titolo, molte fonti sembrano puntare sul mese di novembre.