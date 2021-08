Steam Deck: potrebbero esserci versioni future

Sono passate appena due settimane dal suo annuncio, eppure i fan non sembrano avere mai abbastanza delle informazioni su Steam Deck, il nuovissimo computer portatile di casa Valve (qui la nostra anteprima) che l’azienda considera come il vero e proprio futuro del gaming. Di certo si tratta di una piattaforma che non ambisce ai livelli dei migliori PC da gaming del mercato, ma nonostante ciò le specifiche indicate da Valve sono di tutto rispetto, e la console dovrebbe supportare tecnologie come il ray tracing e il variable rate shading. Eppure in molti si chiedono se la console non risentirà, sul lungo periodo, di una sorta di obsolescenza.

Parlando della questione in un’intervista rilasciata a IGN, Pierre-Loup Griffais ha sottolineato, ancora una volta, come la console sarà sicuramente in grado di raggiungere gli obiettivi previsti:

“Tutto quello che è uscito e sta uscendo quest’anno (e che abbiamo provato) ha girato senza problemi. Penso che questo sia un fattore importante dei trend dell’industria. Se la gente dà ancora un valore agi alti frame-rate e alle alte risoluzioni su piattaforme differenti, penso che lo scaling down dei contenuti agli 800p e 30 Hz che sono il target della nostra console vadano bene. Se la gente favorirà pesantemente la qualità dell’immagine, allora potremmo essere in una situazione in cui dover fare dei compromessi, ma non abiamo osservato un trend del genere”



Rincara la dose Yazan Aldehayyat, uno dei creatori dello Steam Deck, che ha parlato della futuribilità della console, che sar dovuta in parte alla sua memoria LPDDR5:

“Stiamo usando la LPDDR5, che è abbastanza nuova nell’industria. Penso che potremmo essere uno dei primi prodotti a mostrare questa nuova tecnologia di memoria. Quindi, in questo senso, questo ci dà un sacco di futuribilità”

Nonostante questo però, l’azienda non esclude future iterazioni della sua piattaforma, almeno stando a quanto sostiene il designer Greg Coomer:

“Noi lo vediamo soltanto come una nuova categoria di device all’interno dell’area dei PC. E, presumendo che i consumatori siano d’accordo con noi che questa sia una buona idea, ci aspettiamo non soltanto di continuare con nuove iterazioni nostre, ma che anche altre aziende vogliano entrare in questo segmento di mercato”

E quest’ultimo è un concetto caro anche a Lawrence Yang, altro designer di Valve, che ha spiegato che, dal momento che il sistema SteamOS3 sarà disponibile gratuitamente, saranno molte le aziende che svilupperanno console simili allo Steam Deck:

“Vogliamo essere sicuri che la gente sappia che SteamOS3 è disponibile a titolo gratuito, per qualsiasi azienda che voglia realizzare un prodotto simile”

Il computer portatile di Valve arriverà in alcune regioni selezionate durante il dicembre 2021 (i pre-order sono già aperti), e nuovi esemplari arriveranno poi nel corso di tutto il 2022.