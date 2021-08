My Hero Academia World Heroes Mission: arrivato il manga prequel!

Il 6 agosto sarà una data cruciale per tutti i fan di My Hero Academia, perché segnerà la data d’uscita, in Giappone, di My Hero Academia World Heroes Mission, il terzo film dedicato al manga supereroistico di Kohei Horikoshi, che porterà i nostri protagonisti in missione in giro per il mondo. E con l’avvicinarsi di questo evento Weekly Shonen Jump, la rivista di Shueisha sulla quale l’opera viene serializzata, ha voluto celebrare il nuovo film con un manga prequel.

Un capitolo speciale di My Hero Academia è stato infatti pubblicato sull’ultimo numero della rivista. Si tratta di una breve storia, ambientata nel periodo del tirocinio presso l’agenia di Endeavor (un arco narrativo che anche la quinta stagione dell’anime sta affrontando), del quale sono protagonisti i nostri “Tre Moschettieri”, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki.

Nel capitolo, intitolato My Hero Academia Special Spin-Off: Endeavor’s Mission, viene mostrato in che modo i tre studenti della 1-A del liceo Yuei siano stati scelti per partecipare alla missione combinata della World Heroes Association. Il capitolo è disponibile, in digitale e in modo assolutamente gratuito, sul sito Manga Plus di Shueisha.

Questo capitolo speciale conferma ancora una volta, dopo la scena post credit inserita alla fine dell’episodio 104 dell’anime, il legame tra la storia di My Hero Academia World Heroes Mission e la trama principale della serie di Kohei Horikoshi. La lotta di Deku e dei suoi amici contro il gruppo terroristico Humanize e il suo capo, il temibile Flect Turn, potrebbe dunque essere considerata quasi canonica all’interno della narrazione.

Il cast dell’opera comprenderà, oltre alle ben note voci dei protagonisti della serie, che abbiamo imparato a conoscere, anche Kazuya Nakai (One Piece, Gintama, Sengoku Basara) che interpreterà Flect Turn, Ryo Hoshizawa (Gintama live-action) nel ruolo di Rody Soul, Megumi Hayashibara (Ranma 1/2, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop) in quello di Pino, Mariya Ise (Hunter x Hunter, The Promised Neverland, One Piece) come Belos, Junya Enoki (Cells at Work! Code Black, Yashahime Princess Half-Demon) come Sir Penta, Yuichiro Umehara (Goblin Slayer, High Rise Invasion, Fire Force) come Shidero e tanti altri ancora.

Purtroppo ancora nulla si sa di una eventuale data d’uscita internazionale per l’ultimo film ispirato alla saga di Horikoshi. I fan non possono che sperare che My Hero Academia World Heroes Mission non tardi troppo a diventare effettivamente globale!