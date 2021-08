The Ascent: solo la versione Steam possiede il Ray Tracing e DLSS

Come vi avevamo precedentemente rivelato, The Ascent, titolo disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, sulle console next-gen targate Microsoft è sprovvisto di Ray Tracing. Sicuramente la notizia è stata un brutto colpo per i possessori di entrambe le macchine, ma questo ha colpito anche alcuni giocatori PC di un’edizione in particolare. Sin dal lancio della produzione, l’opera è stata introdotta nell’Xbox Game Pass, la quale sembrerebbe non possedere su PC il DLSS e Ray Tracing.

Questo ha fatto infuriare alcuni giocatori, poiché la versione Steam comprende entrambe le tecnologie. Dopo diverse ore, su Twitter, l’azienda è intervenuta per rispondere alle domande dei giocatori, rivelando di essere al corrente del problema. Infatti sta lavorando per risolvere nel più breve tempo possibile questo grattacapo. Ricordiamo anche che una situazione simile si è vista con NieR Automata, dove la versione dell’Xbox Game Pass era nettamente superiore a quella Steam, aggiornata recentemente grazie alle lamentele della community.

Hey there! This is something we are looking into. Please stay tuned for updates as they come.

— The Ascent (@AscentTheGame) August 1, 2021