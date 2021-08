Apex Legends: trailer sul battle pass di Ribalta

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato un nuovo filmato di Apex Legends. Dopo il video di pochi giorni fa che mostrava le abilità di Seer, tocca ora al video incentrato sul season pass della nuova stagione, la decima, ovvero Ribalta, la quale ricordiamo partirà domani 3 agosto.

Acquistando il Battle Pass e combatti attraverso le sfide giornaliere e settimanali per guadagnare ricompense uniche come set cosmetici per Seer, Valkyrie e Horizon, potenziamenti XP, pacchetti musicali e altro ancora.

Al livello 25, si potrà sbloccare la skin leggendaria di Valkyrie “Aerial Evolution” e dopo il livello 50 si otterrà invece la skin “Biotic Luminary” di Horizon. I giocatori che riusciranno a sbloccare la tripla cifra arrivando al cento, otterranno invece due skin per il Volt “Symbiotic Relationship” e “Fatal Injection”. Si può oltretutto acquistare il pack per sbloccare subito i primi 25 livelli.

Queste invece le ricompense sbloccabili anche senza l’acquisto del pack:

Bloodhound Character Skin

7 Apex Packs

11 Skin per le armi

4 Screen di caricamento,

Season 10 Win Trackers per tutte le legende,

1 Music Pack,

300 Apex Coins,

Season Badge

Qui sotto vi lasciamo al trailer che mostra le novità in arrivo da domani su Apex Legends, per ulteriori dettagli sul pass potete visitare il post ufficiale sul sito del gioco.

Qui sotto potete vedere i dettagli sulla nuova Leggenda, le armi, gli aggiornamenti della mappa e altro ancora.

Nuova Leggenda Seer : Con i microdroni e l’occhio di un artista, Seer individua opportunità che le altre Leggende potrebbero lasciarsi sfuggire, e lo fa nel modo più bello. La diciottesima Leggenda entrata a fare parte degli Apex Games fa sì che il roster di otto Leggende, presenti al lancio del gioco, risulti più che raddoppiato e porta nell’arena una serie di abilità uniche:

Passiva – Re di cuori: individua i battiti cardiaci dei nemici vicini quando miri verso il basso, per avere un indizio sulla loro posizione.

Tattica – Centro dell’Attenzione: evoca microdroni per emettere un’esplosione a scoppio ritardato che passa attraverso i muri, silenziando e rivelando i nemici (e le loro barre di salute/energia) oltre a interrompere le loro azioni.

Suprema – Esposizione: crea una sfera di microdroni che rivela le orme dei nemici, che si muovono rapidamente e sparano al suo interno.

Classe Passiva- Recognitore: La scansione dei segnali di rilevamento rivela la posizione del cerchio successivo.

Aggiornamento mappe : Dopo mesi di attività estrattiva aggressiva da parte della Harvester ai Confini del Mondo, la terra è sopraffatta, sovraccarica, e spinta al suo limite. Hammond lotta per contenere il danno causato dalle macchine che controllano i fenomeni atmosferici: il Climatizzatore raffredda rapidamente l’area circostante portandola a temperature inferiori allo zero e un Sifone di Lava stabilizza il cratere.

Nuova arma – Rampage : L’ultima creazione di Rampart, la Rampage LMG, esplode sulla scena come un’alternativa alle munizioni pesanti ad alta potenza. La Rampage eccelle nel combattimento a media distanza, e la sua camera appositamente progettata permette di ricaricare una granata termite per overcloccare la frequenza di fuoco.

Arene Classificate : Con il lancio di Ribalta, Respawn introduce le Arene Classificate. I giocatori iniziano in 10 partite di posizionamento, nel corso delle quali la loro prestazione determina sia il loro grado di marcatura (Match Marking Rank, MMR), sia il livello di partenza. Le Arene rappresentano un testa a testa fra due squadre di tre giocatori. In questo modo l’assegnazione dei punti Arena è più semplice rispetto a quella di Battle Royale da 20 squadre.

Nuove Arene da conquistare: La rotazione della mappa delle Arene ottiene un altro aggiornamento con tre nuovi punti d’interesse che si alterneranno durante tutta la stagione: fra questi figurano Hillside, Dome e Oasis. Con oltre 10 mappe ora disponibili come parte della rotazione delle tre mappe in corso, la modalità Arene continua a evolversi.

Ribalta sarà disponibile da domani, 3 Agosto, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.