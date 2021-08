Dead Space: il remake è guidato dal director di Assassin’s Creed Valhalla

Nonostante lo sviluppo sia ancora nelle prime fasi, è innegabile che il remake di Dead Space di Motive Studios abbia attirato molta attenzione, dopo l’annuncio ufficiale all’EA Play Live 2021. Nei giorni scorsi era già stato svelato che il team è composto da ex sviluppatori Ubisoft e BioWare, ma il ruolo di game director non era stato confermato, fino ad ora. Secondo il suo profilo LinkedIn, Eric Baptizat è il game director e sta lavorando al progetto da più di cinque mesi.

Baptizat è meglio conosciuto per essere il director di Assassin’s Creed Valhalla ed è stato lead designer di altri titoli della serie, tra cui Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Notizia di qualche giorno fa era stata anche che Dead Space non avrà microtransazioni come altri titoli Ubisoft; il produttore senior Phil Ducharme ha già confermato che non ci saranno.

Il remake di Dead Space è in sviluppo per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, sfruttando l’SSD e l’audio 3D delle console current-gen per un’esperienza più coinvolgente. Motive Studios sta anche cercando di aggiungere opzioni di accessibilità al mix per consentire a più giocatori di godersi il gioco. Vedremo andando avanti quali altre novità verranno annunciate per questo atteso remake.