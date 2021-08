ExoMecha: rinviato ad inizio 2022

TwistedRedGames aveva annunciato il suo sparatutto multiplayer free-to-play ExoMecha a luglio dello scorso anno, confermando, all’inizio di quest’anno, che il gioco sarebbe stato lanciato ad agosto. Negli ultimi giorni è però stato confermato che il gioco non arriverà più quest’estate.

TwistedRedGames con un recente tweet, e ha infatti annunciato che ExoMecha è stato posticipato dalla sua finestra di lancio di agosto e ora punta ad un rilascio nel primo trimestre del 2022. Lo sviluppatore afferma che il tempo di sviluppo consentirà loro di “perfezionare ExoMecha come hanno sempre immaginato».

“Per fornire ai nostri giocatori la migliore qualità e un’esperienza di gioco impeccabile, abbiamo deciso di spostare la nostra uscita da agosto 2021 al primo trimestre del 2021”, si legge nel post.

Lo sviluppatore conferma inoltre che sta pianificando di rilasciare beta pre-release del gioco questo settembre. Inizialmente, verranno rilasciate solo per PC, ma includeranno anche i giocatori Xbox “quando sarà pronto”.

ExoMecha è in sviluppo per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Qui sotto potete vedere il tweet.