Rainbow Six Siege: trailer dell’evento ispirato a Extraction

Oggi Ubisoft ha svelato il nuovo evento PvP a tempo limitato per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, dal nome Containment. L’evento inizia domani, 3 agosto, e durerà per tre settimane fino al 24 agosto. Ispirato a Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (recentemente rinviato a gennaio 2022), Containment mette i giocatori in una versione rielaborata della mappa Consolato, infettata dal Parassita Chimera in una nuova modalità di gioco chiamata Nest Destruction. Rainbow Six Siege sarà oltretutto gratuito dal 13 agosto al 15 agosto, dove i giocatori potranno guadagnare il doppio dei punti bonus Battle Pass.

Questo evento offre un’idea nel mondo di Extraction in Rainbow Six Siege, dove una squadra di agenti REACT (attaccanti) interverrà per distruggere i Nidi e affronterà una squadra di Protei, una micidiale variante di Archæan che può assumere la forma di operatori REACT (difensori) e tentano di imitare il loro comportamento con la massima velocità, e solo con attacchi in mischia. I difensori riceveranno salute aggiuntiva, il pugno di Aruni e abilità speciali di Oryx, ma saranno senza armi per l’intero gioco. Gli attaccanti avranno un equipaggiamento standard senza modificatori e avranno accesso solo a una selezione ridotta di operatori.

Il nido primario di Chimera, l’obiettivo principale, rimarrà in uno stato invulnerabile fino a quando gli assalitori non eliminano i suoi due nidi secondari. Dal lato opposto, i Protei devono difendere i nidi a tutti i costi fino allo scadere del tempo. Come in qualsiasi partita di un evento, un’altra soluzione per entrambe le parti è annientare completamente l’altra squadra.

L’evento Containment include una propria collezione di 33 oggetti unici per gli operatori di Rainbow Six Siege, tra cui IQ, Ace, Barbanera, Amaru e Zero in attacco e Aruni, Jager, Kaid, Mira e Warden in difesa. Poi l’esclusiva skin armi e accessori Proliferazione senziente e il ciondolo Siero antiparassitario. Si può ricevere un pacchetto gratuito contenente uno di questi oggetti effettuando l’accesso durante l’evento. Schierandovi con il REACT o con i Protei, con 10 pack operatore che includono uniformi personalizzate, copricapi e skin armi. Possono essere acquistati per 1680 crediti R6 o tramite i pacchetti Alfa al prezzo di 300 crediti R6 o 12.500 Fama.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’evento pubblicato sui canali social di Ubisoft. Potete vedere ulteriori dettagli sul sito ufficiale.