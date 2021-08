PlayStation Now: annunciati i giochi di agosto

Sony ha annunciato i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo del servizio PlayStation Now, a partire da domani 3 agosto. Si tratta di Nier Automata, Ghostrunner e Undertale.

Nier: Automata (che sarà disponibile fino al primo novembre 2021) offre una storia emozionante, unita ad un gameplay action GDR, ambientata in un remoto futuro in cui gli androidi da combattimento affrontano una minaccia meccanica. In pieno stile fantascientifico, Ghostrunner vi sfida a padroneggiare una potente combinazione: parkour mozzafiato e meccaniche di uccisione in un colpo solo. Infine, Undertale adotta un approccio non violento al tradizionale gameplay dungeon crawling.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato sul canale YouTube PlayStation Access.

Questa una descrizione più dettagliata dei giochi, attraverso il PlayStation Blog:

Nier: Automata

In questo avvincente action GDR, degli invasori provenienti da un altro pianeta sferrano un attacco improvviso con le biomacchine. Nella speranza che annienti il nemico, viene introdotta una nuova squadra di fanteria androide, gli YoRHa.Unisciti agli androidi 2B e 9S nella loro battaglia per la riconquista di un mondo distopico e scopri il combattimento dinamico e veloce tipico dello studio di sviluppo PlatinumGames.

Nier: Automata sarà disponibile fino a lunedì 1° novembre 2021.

Ghostrunner

Brandisci una lama ed esegui incredibili movimenti di parkour per farti strada in una mega-struttura dominata da una torre in questa intensa e frenetica avventura in prima persona. Fai a pezzi i nemici con la tua cyber katana monomolecolare, schiva i proiettili grazie ai tuoi riflessi sovrumani e sfrutta l’intera varietà di tecniche speciali a tua disposizione per prevalere sul nemico. La meccanica “one hit one kill” rende il combattimento veloce e intenso. Sfrutta la tua superiorità in agilità (e i frequenti checkpoint) per lanciarti senza paura in una danza infinita con la morte.

Undertale

In questa avventura con prospettiva dall’alto, controlla un essere umano che cade sottoterra fin dentro il mondo dei mostri. Devi trovare un modo per uscire… o rimarrai intrappolato per sempre! Esplora un variopinto mondo GDR pieno di personaggi strabilianti, dove la violenza non è l’unica risposta: ogni nemico può essere sconfitto senza uccidere. Il sistema di combattimento ti consente di trovare sempre una via d’uscita alternativa ai pericoli. Danza con una creatura di melma, accarezza un cane, sussurra un segreto a un cavaliere… Oppure ignora tutti e distruggi i tuoi nemici. A te la scelta… ma avrai la determinazione necessaria per prevalere?

Nel mese di luglio erano stati invece aggiunti al PlayStation Now: God of War, Nioh 2, Red Dead Redemption 2, Judgement, Movint Out, Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Nascar Heat 5