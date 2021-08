Bleach: dettagli sul nuovo capitolo!

Bleach è uno di quei manga e anime che ha partecipato alla stagione d’oro del medium, contribuendo, al fianco di opere come One Piece, Dragonball, Naruto e Death Note, alla diffusione globale delle opere d’animazione nipponiche. Non sorprende dunque che l’annuncio dell’arrivo di un nuovo capitolo dell’opera di Tite Kubo abbia scatenato l’hype senza freni dei fan, che non vedono l’ora di scoprire, a tanti anni di distanza, cosa ne è stato di Ichigo e dei suoi compagni. E finalmente sembra che qualche piccolo dettaglio stia lentamente emergendo.

L’aggiornamento infatti è arrivato nel numero settimanale di Weekly Shonen Jump, la rivista di Shueisha su cui Kubo ha serializzato Bleach per quindici anni. A quanto pare il nuovo capitolo dell’opera, che può essere considerato come una one shot, si concentrerà soprattutto sul personaggio di Ichigo Kurosaki, ripreso qualche tempo dopo la fine degli eventi dell’opera principale. Il nostro amato protagonista farà un viaggio nella Soul Society, poiché verrà evocato in onore di una “certa cerimonia”.

Anche se ovviamente Weekly Shonen Jump non ha rivelato di che cerimonia si tratti, ma molti fan hanno ipotizzato che possa trattarsi della nomina di Ichigo stesso a capitano del Gotei 13 nella Soul Society. Tuttavia bisognerà aspettare l’uscita del capitolo per esserne assolutamente sicuri.

Ma non è questa l’unica novità emersa dalle pagine del famoso settimanale di Shueisha dedicato ai manga: pare infatti che il character design di Ichigo sia stato completamente stravolto da Kubo, come dimostra lo sketch condiviso online dall’autore (che trovate in fondo all’articolo). Quale miglior modo, del resto, di dare una dimensione del tempo passato nel manga, che quello di effettuare un completo redesign del protagonista?

Sono quasi dieci anni che l’anime di Bleach si è concluso, mentre il maga è arrivato alla sua fine nel 2016. Questo ritorno è dunque una vera manna dal cielo per i fan dell’opera, nell’attesa che arrivi, finalmente, l’adattamento animato dell’ultimo arco narrativo dell’opera di Kubo, quello della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni, probabilmente uno degli eventi più attesi del prossimo anno nel mondo dell’animazione giapponese. Se nel frattempo volete rimettervi in pari con la serie, le prime quattro stagioni dell’anime sono disponibili su Amazon Prime Video.