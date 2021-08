My Hero Academia: in arrivo l’episodio più oscuro dell’anime

Anche se i fan di My Hero Academia sono concentrati sull’uscita del film World Heroes Mission, ormai davvero a giorni, la quinta stagione prosegue velocemente ed è arrivata alla fine dell’arco narrativo del tirocinio presso l’agenzia di Endeavor. Non ci sarà neppure un attimo di pausa però, perché già a partire dal prossimo episodio un’ombra oscura calerà sull’anime tratto dall’opera di Kohei Horikoshi.

L’avvertimento ai fan è arrivato direttamente da Junichi Suwabe, l’attore che presta la voce al professor Shota Aizawa, che ha postato un messaggio su Twitter che appariva proprio come un vago avviso destinato agli appassionati:

“L’episodio della prossima settimana di My Hero Academia sarà QUELL’episodio”



L’accenno però è stato comprensibile soltanto a quei fan che siano rimasti al passo con il manga di Horikoshi (per questo all’interno dell’articolo ci saranno degli spoiler!).

Come appare chiaro dalle anticipazioni del prossimo episodio infatti, il prossimo episodio sarà di transizione e si concentrerà su Eraserhead e Present Mic. I due saranno infatti i protagonisti di un breve flashback, nel quale ci verranno mostrati all’epoca dei loro studi al liceo Yuei. Qui li vedremo in compagnia di un altro studente, un personaggio che non abbiamo mai incontrato prima, il loro compagno di classe Shirakumo. Nel presente invece, Aizawa e Mic interrogheranno il criminale dell’Unione dei Villain Kurogiri, catturato da Gran Torino e ora detenuto nel Tartaros. E, ciò che è peggio, Kurogiri sembra essere legato a quello studente intravisto nel flashback.

Un avvertimento bello e buono dunque quello fatto da Suwabe, che non ha fatto altro che avvisare i fan del drappo di oscurità che sta per calare sulla serie. Del resto, presto l’anime affronterà l’arco narrativo My Villain Academia, concentrando la sua attenzione su Shigaraki e i suoi alleati. Lo scontro tra heroes e villain sta per diventare più violento che mai.