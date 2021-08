Tra cabinato e luci: come creare una perfetta stanza da gaming

Creare una stanza da gaming è il sogno di tutti gli amanti dei videogiochi, dai giovani fino ad arrivare ai nostalgici e agli appassionati di retro. In questo articolo, dunque, scopriremo insieme alcuni consigli utili per coronare questo sogno, e per allestire una camera degna di un vero re del gaming.

Consigli utili per allestire una stanza da gaming

Per prima cosa è necessario stabilire un budget, dato che da esso dipenderanno le possibilità economiche e dunque le opzioni acquistabili. Chi desidera non badare a spese potrà comprare tutto ciò che desidera, mentre chi deve rispettare una certa quota massima dovrà fare molta attenzione in sede di selezione dei prodotti. Ne vale comunque la pena, perché una stanza da gaming è anche una stanza con un design curato e molto accattivante. Nel budget si deve tenere in considerazione anche il costo della corrente: per questo sarà necessario consultare e conoscere le tariffe della luce proposte da una delle aziende del settore, così da trovare un’opzione più conveniente per il portafoglio. Infine, una stanza da gaming propone mille soluzioni, ideali sia per gli appassionati di console sia per chi gioca da pc.

La postazione gaming: per postazione da gaming si intende l’insieme di oggetti che ci consentiranno di giocare comodi e in modo performante. La priorità dovrebbe sempre andare ad una sedia gaming professionale ed ergonomica, necessaria per la comodità della schiena e per la postura. È molto importante investire anche in una scrivania adatta per questo genere di attività, e nelle varie periferiche gaming come le cuffie, il mouse, la tastiera e l’impianto audio.

Illuminazione per la scrivania e le pareti: basta fare un giro in rete per capire che l’illuminazione rappresenta una componente fondamentale per gli appassionati di gaming. Sono infatti numerosi i gamers che amano illuminare le pareti e la scrivania, per creare un ambiente soft ma gradevole da un punto di vista estetico. È bene specificare che questo aspetto è uno dei più semplici per il portafoglio, considerando che le lampade da gaming hanno un costo alla portata di chiunque. Diverso il discorso per le applique da parete, che costano un po’ di più, ma se ne trovano alcune di ottimo impatto, con chiari riferimenti al mondo dei videogiochi (come nel caso delle lampade Pacman da muro).

Il cabinato arcade: per gli amanti del retrogaming, e per tutti coloro che hanno vissuto la magica epoca delle sale giochi, ecco il cabinato arcade. Si tratta di un must che non può assolutamente mancare, e oggi è possibile trovarne molti in vendita su Internet. Naturalmente il costo è elevato, soprattutto se si tratta di cabinati originali: alcuni sono autentici pezzi da collezione e possono arrivare a costare migliaia di euro. Infine, per i più smanettoni o per gli amanti del fai da te, esiste la possibilità di costruirseli da soli.