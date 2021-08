No More Heroes 3: un video con ben 30 minuti di gameplay

No More Heroes 3 è atteso per il 27 agosto e siamo tutti molto curiosi di provare con mano la nuova avventura del leggendario Travis Touchdown nel nuovo gioco di Suda51. Nel frattempo, possiamo goderci uno spettacolare video di gameplay della durata di ben mezz’ora.

Il provato arriva da una popolare web series nipponica ed è tutto in giapponese, ma la cosa aggiunge sicuramente un appeal tutto suo mentre i presentatori mostrano le meccaniche di gioco vecchie e nuove, l’open world e… tentano di giocare col gatto di Travis!

Vi lasciamo al divertente video, ricordandovi che il titolo sarà un’esclusiva Nintendo Switch e riportandovi la sinossi ufficiale:

Dopo un lungo viaggio alla ricerca di se stesso, l’assassino a pagamento Travis Touchdown torna a casa, a Santa Destroy, giusto in tempo per assistere a un’invasione aliena! Il responsabile di questa aggressione intergalattica non è altri che il boss criminale Jess-Baptiste VI, per gli amici Principe FU. Per decidere il destino della Terra, FU ha creato la classifica dei supereroi galattici composta dai più letali assassini alieni che ha conosciuto durante la sua permanenza forzata nella prigione di Blackhole. Travis, un tipo che non ha mai avuto paura di sporcarsi le mani, deve adesso scalare questa singolare classifica per riappropriarsi del titolo di assassino numero uno… Oh, e anche per salvare il pianeta!