Spiritfarer: disponibili le edizioni retail su console

Spiritfarer, il pluriacclamato gioco gestionale sulla morte, è disponibile per la

prima volta in edizioni fisiche per PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire da oggi. L’edizione fisica di Spiritfarer di iam8bit e Thunder Lotus Games, distribuita da Skybound Games, contiene un artbook digitale di 96 pagine, sei cartoline da collezione e set di timbri adesivi che evidenziano luoghi esotici del gioco, oltre a un download digitale della colonna sonora del gioco, composta da Max LL.

Ecco la descrizione del gioco:

Spiritfarer è una simulazione gestionale indie sulla morte in cui i giocatori assumono il ruolo di Stella, traghettatrice dei defunti, mentre fa amicizia e si prende cura degli spiriti sulla loro strada verso l’aldilà. Nel corso dell’anno a

Spiritfarer verranno aggiunti contenuti scaricabili gratuitamente. Dopo l’aggiornamento Lily in primavera, l’imminente aggiornamento Beverly includerà un nuovo spirito, nuovi edifici per le barche, oggetti da collezione e

ricette, oltre a una serie di miglioramenti alla qualità della vita. Il terzo e ultimo aggiornamento di Jackie & Daria seguirà in autunno. I possessori di entrambe le versioni digitali e fisiche di Spiritfarer saranno in grado di scaricare gli aggiornamenti digitalmente.



Spiritfarer è un multicategoria ai Canadian Game Awards, ed è stato nominato per più categorie ai The Game Awards 2020, ai BAFTA Game Awards 2021, al 24° Annual D.I.C.E. Awards, al 2021 Independent Games Festival Awards e per i premi Hugo e Nebula.