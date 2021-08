Gwent: disponibile l’espansione Colpo di Thanedd

CD PROJEKT RED ha annunciato l’arrivo di Colpo di Thanedd e della sesta stagione del Viaggio in Gwent: The Witcher Card Game. Il Colpo di Thanedd è la seconda parte del set di espansione Price of Power e si concentra sullo storico e violento scontro tra i maghi del Nord e i maghi di Nilfgaard che ha avuto luogo durante un conclave sull’isola di Thanedd. L’espansione, che porta 26 nuove carte e nuove tattiche da utilizzare per i giocatori, arriva oggi su GWENT insieme all’ultimo aggiornamento del titolo ed è ora disponibile su tutte le piattaforme supportate.

Anche la sesta stagione del Viaggio, il sistema di progressione di GWENT, è disponibile da oggi e durerà per i prossimi 3 mesi, consentendo ai giocatori di sbloccare oltre 100 livelli di ricompense. In linea con i viaggi precedenti, questa stagione presenta sia un sistema di progressione gratuito, in cui i giocatori possono guadagnare avatar e punti premio, sia un livello Premium. Il fulcro della storia per la sesta stagione è su Aretuza, l’accademia magica situata sull’isola di Thanedd. Oltre a nuove missioni settimanali, i giocatori potranno saperne di più sulla scuola attraverso la prospettiva di Alissa, una studentessa di Aretuza, poiché ogni settimana della durata del viaggio viene resa disponibile una nuova voce del suo diario.

Giocando e completando le missioni nella versione Premium del Viaggio, i giocatori potranno guadagnare oltre 80 ricompense, tra cui barili di carte, avatar, monete, dorsi di carte e titoli, oltre a 8 nuovissimi tavolieri. Inoltre, quest’ultima stagione del Viaggio introduce anche un nuovo oggetto vanità in GWENT sotto forma di brani musicali. Ci sono 9 tracce disponibili da sbloccare in questo momento avanzando nel livello Premium per la Stagione 6 del Viaggio.