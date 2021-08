Il presidente di Blizzard Entertainment lascia la compagnia

Nel corso delle recenti ore, Activision Blizzard ha annunciato delle informazioni che coinvolgono direttamente Blizzard Entertainment. Ebbene, J. Allen Brack, Presidente della compagnia, ha recentemente lasciato l’azienda per concentrarsi in nuove attività non meglio specificate. Ricordiamo che Brack è entrato in Blizzard Entertainment nel 2006, diventando solo nel 2018 l’effettivo presidente della compagnia.

Questo cambio di leadership arriva nel bel mezzo delle polemiche che circondano Activision Blizzard nel suo complesso, che è stata portata in tribunale dal California Department of Fair Employment and Housing, con la causa che porta alla luce le accuse contro la società per la diffusa e persistente discriminazione nei confronti dei dipendenti, in particolare delle donne.

Brack è stato sostituito da Jen Oneal e Mike Ybarra, che saranno co-leader della società. Oneal era precedentemente a capo di Vicarious Visions, ed è entrata nel ruolo di vice presidente esecutivo dello sviluppo di Blizzard quando Vicarious Visions è stata fusa nella società all’inizio di quest’anno, e da allora ha lavorato in un ruolo di leadership di sviluppo senior per i franchise Overwatch e Diablo.

Intanto, Blizzard ha espresso le seguenti parole per l’annuncio: